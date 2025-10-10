Villa Ocampo: Corrida solidaria para «mitigar el hambre»

El próximo domingo 12 de octubre a las 16:00 hs, el Club de Leones de Villa Ocampo invita a toda la comunidad a participar de la “Corrida del Club de Leones: mitigar el hambre, paso a paso con mamá”, una propuesta deportiva y solidaria en el marco del Día de la Madre.

El evento busca recaudar fondos y alimentos para mitigar el hambre, combinando deporte, familia y solidaridad en una tarde para disfrutar y ayudar. Invitan a llevar un alimento no perecedero.



Desde el Club de Leones destacaron que “cada paso cuenta cuando se trata de ayudar a quienes más lo necesitan”, e invitaron a toda la comunidad a participar de esta jornada deportiva con espíritu solidario.

Gentileza: Radio Amanecer