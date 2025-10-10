Mancini: “Nos preocupa y ocupa la situación crítica del cuero”

La Diputada Provincial María del Rosario “Charo” Mancini presentó en la Cámara de Diputadas y Diputados de la Provincia de Santa Fe un Proyecto de Declaración manifestando su preocupación por la paralización de la actividad productiva en la Planta Industrial Don Arturo de la empresa Arlei S.A., ubicada en la ciudad de Las Toscas. Esta interrupción tiene repercusiones significativas en la economía y en el empleo del norte santafesino, impactando directamente en la vida de sus trabajadores y el entramado social.

En el recinto legislativo, el proyecto fue tratado y aprobado por unanimidad, sobre tablas. «La Planta Industrial Don Arturo, perteneciente a la empresa Arlei, atraviesa una situación crítica que me preocupa y me ocupa. Es uno de los principales polos productivos del norte de la provincia, y su actividad sostiene a muchas familias del departamento General Obligado» afirmó Charo Mancini.

La paralización responde a factores externos que exceden la gestión local de la empresa, como la fuerte competencia de Brasil y Uruguay, los cambios en la demanda internacional de cueros y un dólar poco competitivo que dificulta la exportación. La legisladora destacó que es necesario articular soluciones entre el sector público y privado para mantener la producción y los puestos de trabajo.

Esta importante planta industrial, que genera más de cien empleos directos e indirectos, es un pilar clave para el desarrollo económico regional. “Desde la Cámara, queremos garantizar que esta industria siga siendo un motor productivo para nuestra región y proteger a quienes dependen de ella. Es una fuente laboral muy importante para el norte provincial, y defender el trabajo es también defender nuestro presente y nuestro futuro”. Concluyó La Legisladora, reafirmando así su compromiso con el fortalecimiento del norte santafesino.