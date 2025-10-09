Cotelvo: Fallecimiento de Emilce Beatriz Pereyra, a los 62 años

Cotelvo Ltda. participa del fallecimiento de Emilce Beatriz Pereyra, a los 62 años.

Sus restos son velados en Sala Nº3 de Cotelvo Ltda., sito en calle Fray M. Esquiu 1255 de nuestra ciudad.

Sepelio hoy jueves a las 10:30 hs., en Cementerio Municipal de Villa Ocampo.

Servicio fúnebre, Servicio Solidario de Sepelio de Cotelvo Ltda.

Emilce Beatriz Pereyra, que en paz descanse.

