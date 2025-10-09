Villa Ocampo: El intendente Cristian Marega juró por la nueva Constitución de Santa Fe

En un acto celebrado en el recinto del Concejo Municipal, el intendente Cristian Marega prestó juramento a la nueva Constitución de la Provincia de Santa Fe, sancionada el pasado 10 de septiembre.



Este hecho histórico representa un nuevo compromiso institucional y ético del mandatario con la comunidad de Villa Ocampo y con los valores democráticos que rigen la vida pública. “En tiempos tan dinámicos como los que vivimos, era necesario renovar, adecuar y actualizar nuestra norma fundamental”, expresó el intendente durante la ceremonia.



En cumplimiento de lo establecido por la nueva Carta Magna, los municipios de la provincia cuentan con plazo hasta el 12 de octubre para realizar el acto de juramento correspondiente.



Asimismo, en el Palacio Municipal, los secretarios que integran el gabinete del Ejecutivo local también realizarán su juramento, reafirmando así el compromiso de toda la Municipalidad de Villa Ocampo con la tarea de servicio, la transparencia y el fortalecimiento institucional.