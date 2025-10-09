Villa Ocampo: Nueva cuadra pavimentada en Barrio Norte

La Municipalidad de Villa Ocampo continúa avanzando con obras que mejoran la infraestructura urbana y la calidad de vida de los vecinos. En esta oportunidad, se concretó la pavimentación con hormigón elaborado de la calle Padre Ángel Tibaldo, entre Roberto Mejías y Dr. Garro, en el barrio Norte.



El intendente Cristian Marega informó que esta obra se ejecutó con fondos del Programa Brigadier del Gobierno Provincial, el mismo que ya permitió llevar adelante importantes mejoras en distintos sectores de la ciudad.



“Esta nueva cuadra nos brinda mejor transitabilidad y mayor seguridad, conectando de manera más ágil y cómoda el acceso desde Boulevard Brown hacia el centro de la ciudad. Cada avance en pavimentación representa un paso más hacia una Villa Ocampo más ordenada, accesible y moderna”, destacó.



Marega remarcó además que “seguir mejorando las calles y los servicios es un compromiso que asumimos con cada vecino; y poder hacerlo con el acompañamiento de programas provinciales como Brigadier nos permite multiplicar los beneficios y acelerar el crecimiento urbano”.