Villa Ocampo: Proponen controles en los servicios de Agua y Cloacas

En el marco de la renovación del contrato de concesión de los servicios de agua potable y cloacas, los concejales Volkart y Zoloaga proponen incorporar la obligatoriedad de la concesionaria de remitir de manera trimestral controles de calidad de los servicios.

La propuesta además contempla que, en el mismo periodo, se deba remitir los balances financieros de los servicios.

De esta manera, se prevé que la Municipalidad, titular y co-responsable de los servicios, pueda tener un seguimiento periódico de la calidad y del estado financiero de los mismos, lo que brindará previsibilidad al tratamiento de tarifas y permitirá velar por el buen servicio de agua potable y cloacas, una demanda permanente por parte de la población.