Villa Ocampo: 6° Feria del Libro del Jaaukanigás 2025

La Secretaría de Cultura y Comunicación informa que el miércoles 8 de octubre arranca la 6ta Feria del Libro del Jaaukanigás, la cual se extiende hasta el domingo 12 de octubre.



Los horarios de apertura al público son lo siguientes:

09:00 hs a 12:00 hs

15:00 hs a 22:00 hs



La misma se desarrollará en el Complejo Arno (25 de mayo 1951) y contará con la presencia de Ediciones UNL, una importante cantidad de editoriales agrupadas dentro de la Cámara Argentina del Libro y una variada grilla de actividades culturales.

Actividades del día Miércoles 8 de Octubre



09:00 hs. Presentación del libro: “Danzas, bailes y costumbres del Litoral Argentino” y Taller intensivo de Danzas del Litoral. Dictado por la Prof. Claudia García.



15:30 hs. Salud Mental y Prevención de Consumos: una mirada integral.

Charla abierta con enfoque socio comunitario, dirigida a público general a cargo del Equipo Profesional del Dispositivo Andares: Lic. Ana Belén Fariz, Prof. Mayra Gómez, Lic. Aldana Blanco, Lic. Sol Pereyra.



18:30 hs. Conversatorio: “Jugar para ser: Infancia, Derechos y Subjetividades”, a cargo de la psicóloga Aldana Masin y Juan Cruz Giménez, defensor de niños, niñas y adolescentes de la provincia de Santa Fe.

Organizado por CAF “Juan Pablo II”.



20:00 hs. Inauguración de la Feria.



20:30 hs. Presentación del libro “Ciudad de los muertos”, de la Prof. Estela Yaccuzzi.

Inauguración de la muestra fotográfica “Ciudad de los muertos”, a cargo del Museo Histórico y de Ciencias Naturales “Aníbal Gregoret”.

La entrada es libre y gratuita.