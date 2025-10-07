Mancini: “Seguimos trabajando junto a las instituciones”

La Diputada Provincial María del Rosario “Charo” Mancini llevó adelante una nutrida agenda institucional en San Antonio de Obligado, junto al Presidente Comunal de la localidad Jorge Ale. La actividad tuvo como objetivo acompañar y fortalecer la educación, la cultura y los espacios de encuentro.

La primera actividad, se desarrolló en el Jardín I.C. N° 273 “Negpiolé”, donde fue recibida por su directora, Andrea Pintos, durante la visita, Mancini entregó treinta sillas y una pava eléctrica, elementos que le habían solicitado en un encuentro previo con referentes de la institución. La legisladora destacó: “Estos recursos son herramientas que mejoran el día a día. Mi compromiso es seguir gestionando y acompañando a las instituciones”.

Luego mantuvo un encuentro en el edificio comunal de la localidad donde se reunió con la coordinadora pedagógica, Daiana Castillo, de la Extensión Áulica EEMPA Nº 1289 dialogaron sobre los proyectos en curso y los desafíos a futuro, y Mancini en esta ocasión realizó la entrega de una bandera de ceremonias.

Posteriormente, visitó el Museo Histórico y Religioso ‘Fray Ermete Costanzi’, donde fue recibida por su encargado, Héctor Gutiérrez, quien compartió relatos y memorias que mantienen viva la identidad local. En ese sentido, la Diputada se comprometió a trabajar articuladamente con la institución.

La jornada concluyó en el Complejo Arcoiris, junto al Presidente Comunal Jorge Ale, donde recorrieron los avances en la obra de la pileta para adultos y personas con capacidades reducidas, así como el proyecto del playón deportivo.

Finalmente, la Legisladora reafirmó su compromiso con la comunidad: «cuenten conmigo para seguir trabajando codo a codo con la comision comunal y con cada institucion de la localidad. Su fuerza y su sentido de pertenencia son ejemplares. Les deseo que sigan creciendo y que San Antonio continue trasnformandose», concluyó.