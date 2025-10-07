Villa Ocampo invita a participar del Presupuesto Participativo Joven

La Municipalidad de Villa Ocampo invita a las y los jóvenes de la ciudad a formar parte del Presupuesto Participativo Joven, un programa del Gobierno de la Provincia de Santa Fe, impulsado por el Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano y la Dirección Provincial de Juventudes.

A través de este programa se busca darle participación y un lugar real a las juventudes. La idea es simple pero poderosa: sus ideas se transforman en proyectos reales que mejoran la calidad de vida de los jóvenes y de la comunidad.

Podrán participar jóvenes de 15 a 29 años de manera individual o en grupo, junto a amigos, centros de estudiantes, clubes, centros culturales u organizaciones sociales. Solo es necesario inscribirse mediante el formulario online disponible en https://forms.gle/ppTscwBbnijBRBXX9.

El programa se desarrolla en distintas etapas: en primer lugar, los participantes conforman grupos de trabajo, reciben capacitación y diseñan sus proyectos; luego, se realiza una jornada abierta de votación donde todos los jóvenes de la localidad eligen las propuestas que más los representen.

Los proyectos más votados serán financiados y ejecutados por el programa.

Los ejes estratégicos del Presupuesto Participativo Joven abarcan temáticas como participación juvenil y liderazgo local; bienestar integral y diversidad; innovación para el desarrollo sostenible; y juventudes creativas en arte y cultura.

De esta forma, Villa Ocampo se suma a una política pública que busca dar voz y protagonismo real a las juventudes, impulsando su compromiso, creatividad y capacidad transformadora en cada comunidad.

CHARLA DE CAPACITACION PARA INTERESADOS: fecha a confirmar en el transcurso de la semana.