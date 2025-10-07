Villa Ana: Inauguración de la Ruta 32 y el Centro de Salud

El presidente comunal de Villa Ana, Catalino Coman, anunció en diálogo con Radio Amanecer que el próximo martes 14 de octubre, a las 10 de la mañana, se realizará la inauguración oficial de la Ruta Provincial N° 32, en el tramo que une Villa Ana con Tres Bocas.

El acto contará con la presencia del gobernador Maximiliano Pullaro, el ministro de Obras Públicas Lisandro Enrico, así como diputados y senadores provinciales, y se desarrollará en Villa Ana, donde también se dejará inaugurada la refacción integral del Centro de Salud local, dos obras de gran importancia para la comunidad.

Coman destacó que estas obras “representan un avance muy significativo para el desarrollo de Villa Ana y toda la región”, y agradeció al Gobierno Provincial, al Ministerio de Obras Públicas y a Vialidad Provincial por el acompañamiento y las gestiones conjuntas.

Además, informó que durante esta semana se realizarán trabajos de bacheo en la ruta que conecta Villa Ana con Villa Ocampo, por lo que pidió a los automovilistas circular con precaución mientras se desarrollan las tareas.

También adelantó que el próximo lunes 13 de octubre comenzará la obra de recambio de puentes sobre la Ruta 295, con la colocación de módulos premoldeados de más de 80 metros de extensión, una intervención clave para el tránsito y la producción regional. En los trabajos participarán dos empresas de Malabrigo.

Finalmente, Coman mencionó que se está gestionando la habilitación de un acceso por el 10 Norte, en la zona de Tartagal, que conecta con la Ruta 295, con el objetivo de brindar una alternativa de ingreso para los productores de la zona mientras avanzan las obras principales.

“Son obras fundamentales para nuestra comunidad y para toda la región productiva. Agradecemos al gobernador Pullaro, al ministro Enrico y a todo el equipo de Vialidad Provincial por el acompañamiento y la respuesta a nuestras gestiones”, expresó Coman.

Gentileza: Radio Amanecer