Liga Ocampense de Fútbol: Programación de partidos

A continuación se disponen las próximas fechas de los partidos (Fechas 16 y 17 – Zona Sur / Fechas 13 y 14 – Zona Norte).
ZONA SUR
Fecha N° 16
Club Racing vs Ex Alumnos → Sábado 11 de octubre – 14:30 hs
Ocampo Fábrica vs Club Huracán → Sábado 11 de octubre – 19:30 hs
Fecha N° 17
Deportivo Belgrano vs Social T.D.I. → Domingo 12 de octubre – 14:30 hs
Libre: Juventud KM 407
ZONA NORTE
Fecha N° 13
Barrio Sur vs Pueblo Nuevo → Miércoles 8 de octubre – 19:30 hs
Fecha N° 14
Central Florencia vs Pueblo Nuevo → Sábado 11 de octubre – 14:15 hs
Tiro Federal vs Cicles Florencia → Sábado 11 de octubre – 14:15 hs
Boxing Club vs Gigante Arroyito → Postergado
Recreativo V.G. vs Barrio Sur → Postergado