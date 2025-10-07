Liga Ocampense de Fútbol: Programación de partidos

A continuación se disponen las próximas fechas de los partidos (Fechas 16 y 17 – Zona Sur / Fechas 13 y 14 – Zona Norte).

ZONA SUR

Fecha N° 16

Club Racing vs Ex Alumnos → Sábado 11 de octubre – 14:30 hs

Ocampo Fábrica vs Club Huracán → Sábado 11 de octubre – 19:30 hs

Fecha N° 17

Deportivo Belgrano vs Social T.D.I. → Domingo 12 de octubre – 14:30 hs

Libre: Juventud KM 407

ZONA NORTE

Fecha N° 13

Barrio Sur vs Pueblo Nuevo → Miércoles 8 de octubre – 19:30 hs

Fecha N° 14

Central Florencia vs Pueblo Nuevo → Sábado 11 de octubre – 14:15 hs

Tiro Federal vs Cicles Florencia → Sábado 11 de octubre – 14:15 hs

Boxing Club vs Gigante Arroyito → Postergado

Recreativo V.G. vs Barrio Sur → Postergado

Artículo relacionadosMás de paralelo28.com.ar