Villa Ocampo vivió una noche de música y emociones con el Encuentro Coral “La Villa EnCantada”

La ciudad de Villa Ocampo fue escenario de una noche inolvidable con la realización del Encuentro Coral “La Villa EnCantada”, organizado por el Coro Polifónico Municipal “Cristina Del Fabro de Vicentín”.



El evento se desarrolló este sábado 4 de octubre en el Complejo Cultural “Arno”, donde el público disfrutó de un programa artístico de gran nivel, que reunió al Trío de Cámara de la UNaM (Misiones), el Coro Polifónico Municipal de Reconquista “Prof. Dionisio Cantero”, y el Coro Polifónico Municipal de Villa Ocampo “Cristina Del Fabro de Vicentín”, anfitrión del encuentro.



Durante la velada, los asistentes pudieron apreciar un repertorio variado y emotivo, que puso de manifiesto el talento, la sensibilidad y la pasión de los intérpretes. La cita se vivió en un clima emotivo y de celebración del canto colectivo, reafirmando el compromiso de Villa Ocampo con la cultura y la música coral.



El municipio agradece a los coros invitados, al público presente y a todos quienes hicieron posible este encuentro que enriqueció una vez más la vida cultural de la ciudad.