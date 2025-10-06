Florencia: Un pescador fue mordido por una víbora y rescatado en medio de la lluvia

En la noche del domingo 5 de octubre, un hombre fue auxiliado por personal policial y municipal tras ser mordido por una serpiente en la zona del puerto Piracuá.

Siendo las 22:50 horas, personal de la Comisaría IX de la Unidad Regional IX recibió un llamado telefónico alertando sobre un accidente en el puerto Piracuá, donde un hombre había sido mordido por una víbora. La víctima estaba siendo trasladada en una camioneta hacia el hospital local, pero debido a las fuertes precipitaciones, el vehículo quedó varado en el camino.

De inmediato, la policía dio aviso al hospital de Florencia y solicitó colaboración al personal municipal, quienes acudieron al lugar con un tractor para rescatar y trasladar al herido hasta el SAMCo local.

El afectado fue identificado como un hombre mayor de edad, pescador oriundo de Tacuarendí, quien manifestó que la serpiente era un cascabel que él mismo había capturado.

Tras recibir los primeros auxilios, y en buen estado de conciencia y salud, fue derivado al hospital de la ciudad de Villa Ocampo, donde contaban con suero antiofídico para completar el tratamiento.