Villa Ocampo: Torneo de Frontón en el Club Arno

Durante el fin de semana se desarrolló en las instalaciones del Club Arno una nueva edición del Torneo de Frontón, organizada por el Área de Deportes de la Municipalidad de Villa Ocampo.



La competencia se llevó a cabo el sábado y domingo, con una gran participación de deportistas locales y de la región, que disfrutaron de dos jornadas intensas de juego y camaradería.



El primer puesto fue para la dupla Víctor Rodríguez y Eric Salazar, mientras que el segundo lugar correspondió a Juan Sánchez y Fernando Brac.



Desde el Área de Deportes se destacó el nivel de la competencia y el acompañamiento del público que se acercó a disfrutar del torneo.



De esta manera, el Municipio continúa impulsando actividades que fomentan la práctica deportiva y fortalecen a los clubes locales como espacios de encuentro y participación comunitaria.