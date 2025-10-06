L.O.F.: Se jugó parcialmente

Se jugaron parcialmente la fecha N°16, zona sur y fecha N° 15 de la Liga Ocampense de Fútbol, con una perlita que fue el retiro del equipo Atlético Papelero del campo de juego, cuando iba perdiendo 1 a 0 en disconformidad de la actuación del árbitro.
Los resultados fueron los siguientes:
Zona Sur
- Dep. Itatí 2 – 4 Belgrano
- Dep. Tacuarendí 6 – 0 Juventud Km 407
Zona Norte – fecha 13
- Gigante Arroyito 0 – 1 Central Florencia
- Florencia Cicles 0 – 1 Recreativo V. Guillermina
- Boxing Club 1 – 2 Tiro Federal