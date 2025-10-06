L.O.F.: Se jugó parcialmente

Se jugaron parcialmente la fecha N°16, zona sur y fecha N° 15 de la Liga Ocampense de Fútbol, con una perlita que fue el retiro del equipo Atlético Papelero del campo de juego, cuando iba perdiendo 1 a 0 en disconformidad de la actuación del árbitro.

Los resultados fueron los siguientes:

Zona Sur

  • Dep. Itatí 2 – 4 Belgrano
  • Dep. Tacuarendí 6 – 0 Juventud Km 407


Zona Norte – fecha 13

  • Gigante Arroyito 0 – 1 Central Florencia
  • Florencia Cicles 0 – 1 Recreativo V. Guillermina
  • Boxing Club 1 – 2 Tiro Federal

