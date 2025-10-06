L.O.F.: Se jugó parcialmente

Se jugaron parcialmente la fecha N°16, zona sur y fecha N° 15 de la Liga Ocampense de Fútbol, con una perlita que fue el retiro del equipo Atlético Papelero del campo de juego, cuando iba perdiendo 1 a 0 en disconformidad de la actuación del árbitro.

Los resultados fueron los siguientes:



Zona Sur

Dep. Itatí 2 – 4 Belgrano

Dep. Tacuarendí 6 – 0 Juventud Km 407



Zona Norte – fecha 13