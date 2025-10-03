Corte programado de energía para este sábado en el norte santafesino

La Cooperativa de Servicios Eléctricos de Las Toscas (CODESELT) informó que la Empresa Provincial de la Energía (EPE) llevará adelante un corte programado de suministro eléctrico el próximo sábado 4 de octubre de 2025, entre las 12:30 y las 17:00 horas.

La interrupción se debe a trabajos de mantenimiento en la línea de media tensión de 33 kV, lo que afectará a diversas localidades de la región.

Localidades alcanzadas

• El Rabón

• Campo Hardy

• Florencia

• Villa Guillermina

• Zona rural de Las Toscas

• Áreas aledañas

Desde CODESELT aclararon que la restitución del servicio se realizará de manera inmediata una vez finalizadas las tareas, sin previo aviso, y que el operativo estará sujeto a las condiciones climáticas.

Finalmente, remarcaron que estas acciones forman parte de un plan de mantenimiento preventivo destinado a mejorar la calidad del servicio eléctrico en la zona rural y urbana del norte santafesino.