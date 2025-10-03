Liga Ocampense de Fútbol: Programación de encuentros

La Liga Ocampense de Fútbol dio a conocer la programación de los encuentros correspondientes a este fin de semana, con sus respectivas ternas arbitrales designadas.
Sábado 4 de Octubre
Racing vs Papelero
Árbitros: Agustíni – Bravo – Erika Enrique
Itatí vs Belgrano
Árbitros: Enrique – Vázquez – Pérez
Gigante vs Central
Árbitros: Mattos – Ojeda – Pucheta
Domingo 5 De Octubre
Tacuarendí vs 407
Árbitros: Rojas – Mattos – Gisela Aguirre
Boxing vs Tiro
Árbitros: Agustíni – Bravo – Acevedo
Cicles vs Recreativo
Árbitros: Saucedo – Ojeda – Leguiza
Los partidos se disputarán bajo la organización de la Liga Ocampense de Fútbol, garantizando la presencia de árbitros oficiales para el normal desarrollo de cada compromiso.