Liga Ocampense de Fútbol: Programación de encuentros

La Liga Ocampense de Fútbol dio a conocer la programación de los encuentros correspondientes a este fin de semana, con sus respectivas ternas arbitrales designadas.

Sábado 4 de Octubre

Racing vs Papelero
Árbitros: Agustíni – Bravo – Erika Enrique

Itatí vs Belgrano
Árbitros: Enrique – Vázquez – Pérez

Gigante vs Central
Árbitros: Mattos – Ojeda – Pucheta

Domingo 5 De Octubre

Tacuarendí vs 407
Árbitros: Rojas – Mattos – Gisela Aguirre

Boxing vs Tiro
Árbitros: Agustíni – Bravo – Acevedo

Cicles vs Recreativo
Árbitros: Saucedo – Ojeda – Leguiza

Los partidos se disputarán bajo la organización de la Liga Ocampense de Fútbol, garantizando la presencia de árbitros oficiales para el normal desarrollo de cada compromiso.

