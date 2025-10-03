Cotelvo: 63 años de servicio y compromiso con la comunidad

La Cooperativa Telefónica, de Agua Potable y Otros Servicios Públicos de Villa Ocampo (Cotelvo) celebró sus 63 años de vida institucional, reafirmando su papel fundamental en el desarrollo y la calidad de vida de la ciudad.

Nacida el 16 de septiembre de 1962 por la iniciativa de un grupo de vecinos que buscaban soluciones a la falta de comunicaciones, Cotelvo comenzó con la instalación de una central telefónica que en 1964 ya prestaba servicio a 200 líneas. Con el paso de los años fue incorporando nuevas tecnologías y expandiendo sus prestaciones, acompañando el crecimiento de Villa Ocampo.

La década de los 80 marcó un hito con la llegada del agua potable. Desde entonces, la cooperativa avanzó en la construcción de redes, plantas y tanques, hasta lograr una cobertura del 100% de la población en agua y del 67% en cloacas. Actualmente, se encuentra en la etapa final de puesta en marcha de su segunda planta potabilizadora, lo que permitirá ampliar la capacidad de producción para acompañar el crecimiento poblacional.

Además de comunicaciones y agua, Cotelvo diversificó su accionar con servicios de sepelio, sala velatoria, empresa constructora, mutual y loteos, siempre apostando al trabajo local y a la reinversión en beneficio de los vecinos.

“Por mis venas corre Cotelvo”, expresó David Marega, quien lleva más de cuatro décadas dentro de la institución y destacó el orgullo de haber acompañado su crecimiento. “Todo lo que hicimos siempre fue pensando en el bien común, en mejorar la calidad de vida de nuestra comunidad”.

De cara al futuro, la cooperativa avanza en la renovación de sus contratos de concesión por 30 años, paso clave para poder encarar nuevas obras estratégicas como perforaciones, cisternas y un tercer módulo de producción de agua.

A lo largo de sus 63 años, Cotelvo se consolidó como mucho más que una prestadora de servicios: es el símbolo de la unión vecinal, del esfuerzo compartido y de la capacidad de una comunidad organizada para generar progreso y bienestar.