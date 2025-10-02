Villa Ocampo: Comenzó la entrega de kits de semillas de la campaña primavera-verano 2025

La Municipalidad de Villa Ocampo, a través del Programa Huertas Ocampenses, informa que ya se encuentra en marcha la entrega de kits familiares de semillas hortícolas correspondientes a la temporada primavera-verano 2025.



Cada kit contiene 8 especies de semillas: acelga, albahaca, cebolla, lechuga, remolacha, tomate, zanahoria, zapallo.



Los interesados pueden acercarse a la Oficina de Producción, ubicada en la planta alta del Palacio Municipal, en el horario de 7:00 a 13:00.



Con esta iniciativa, el Municipio reafirma su compromiso con la soberanía alimentaria, la producción responsable y el fortalecimiento de la economía familiar.