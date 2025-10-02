El Rabón: Vuelco de una tractor en Ruta Nacional N° 11

En la mañana del miércoles 1 de octubre, alrededor de las 10:50 horas, personal del Destacamento IV intervino en un accidente ocurrido en el kilómetro 904 de la Ruta Nacional N.º 11, a la altura de la localidad de El Rabón.

El hecho tuvo lugar en la zona de banquinas, sobre el lateral Este de la traza vial. Según informó un empleado comunal, el siniestro se produjo mientras realizaba tareas de corte de pasto con un tractor marca Delto, color verde, que llevaba enganchada una cortadora. Al circular cerca de una cuneta, el vehículo dejó de responder y comenzó a inclinarse, quedando sobre dos ruedas, hasta que finalmente volcó por completo.

Afortunadamente, el conductor logró saltar antes de que la máquina se diera vuelta, evitando consecuencias graves. De todos modos, se solicitó la asistencia del servicio de emergencias 107, que trasladó al trabajador al Hospital de Las Toscas. El médico de guardia no constató lesiones en primera instancia, aunque, por precaución, fue derivado al Sanatorio PIO para la realización de una tomografía.