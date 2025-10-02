Felipe Michlig tomó juramento a ciudadanos y autoridades de la ciudad de Santa Fe por la nueva Constitución Provincial

En el la ciudad de Santa Fe, durante un acto encabezado por el intendente Juan Pablo Poletti, junto a la presidenta del Concejo, Adriana Molina, y la secretaría de Educación, Alicia Barletta, el Presidente de la Convención Reformadora Felipe Michlig tomó juramento por la nueva Carta Magna santafesina, a todas las autoridades locales presentes y a más de 200 estudiantes de 5° años de distintas escuelas de la ciudad. “Tenemos la constitución más moderna e innovadora de la República Argentina que se sancionó con un elevado nivel de consenso (83%) lo que le otorga la máxima legitimidad jurídica, social y política”.

La ceremonia se realizó por la mañana en el auditorio del Museo de la Constitución, junto a todos los miembros del Ejecutivo municipal, concejales de la ciudad de Santa Fe y una amplia y diversa participación institucional.

Participantes

En la oportunidad se destacó la presencia de las asociaciones de calles y avenidas, de la Mesa de Entidades Productivas, de la Mesa de Diálogo Santafesino, de la Mesa Interreligiosa y de distintos credos, así como referentes de instituciones académicas.

También acompañaron, el senador por La Capital, Julio Garibaldi, concejales, convencionales constituyentes, diputados con asiento en Santa Fe y autoridades de las Fuerzas Armadas y de Seguridad.

A su vez, se sumaron delegaciones escolares de distintos distritos de la ciudad: la Escuela Nº 527 Bicentenario de la Patria (D1 Noroeste), la Nº 599 Héroes de Malvinas (D2 Norte), la Nº 481 Esteban Echeverría (D3 Noreste), la Nº 264 Constituyentes (D4 Oeste), la Nº 231 República de Nicaragua (D5 Este), la Nº 511 Juana Azurduy (D6 Sureste), la Nº 263 Alfonso Grilli (D7 Centro) y la Nº 389 Julio Migno (D8 La Costa).

Homenaje y reconocimientos

Luego de entonar las estrofas del Himno Nacional, el intendente y la presidenta del Concejo rindieron homenaje a Alejandra “Locomotora” Oliveras, convencional constituyente electa por el departamento La Capital, que falleció el pasado 28 de julio.

Además, también entregaron obsequios al presidente de la Convención, Felipe Michlig, y a los convencionales constituyentes de la ciudad de Santa Fe Pablo Farías, Julio “Paco” Garibaldi, Sara Sánchez Lecumberri, Facundo Olivera y Elisabet Vidal.

El senador Michlig al ser invitados a dirigir unas palabras a los presentes, reflejó “el alto honor de haber sido electo convencional por el departamento San Cristóbal y que mis pares me elijan par presidir la reforma constitucional, sin lugar a dudas ha sido la mejor distinción de mi larga trayectoria política” remarcó, al momento de destacar que “tenemos la constitución más moderna de la república argentina y que se sancionó con un elevado nivel de consenso (83%) lo que le da la máxima legitimidad jurídica, social y política”.

Alegría y Orgullo

“Es una verdadera alegría y orgullo que me toque como intendente encabezar un hecho histórico y tan importante para la ciudad”, expresó Poletti ante la prensa, antes de la jura. “Esa es la magnitud que le queremos dar. Al día siguiente de la sanción de la nueva Constitución hablé con Chuchi (Molina) para organizar este, que es el primer acto”.

“Quisimos sumar a alumnos de una escuela por distrito para que los jóvenes se involucren en esto, que no es algo figurativo sino un hecho histórico”, agregó el intendente, “ya que otorga nuevos derechos con la autonomía municipal”.

En el Museo de la Constitución