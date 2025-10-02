Las Toscas: Joven quedó aprehendido tras amenazar a su hermana

En la tarde del miércoles 1 de octubre, alrededor de las 19:20 horas, personal de la Comisaría V UR IX intervino en un domicilio ubicado en calle 17, entre 18 y 20 de la ciudad de Las Toscas, tras un llamado de emergencia realizado por una mujer que solicitó la presencia policial.

Según relató la denunciante, mayor de edad, se encontraba consumiendo bebidas alcohólicas junto a su hermano cuando éste la amenazó con un machete. Al arribar al lugar, los efectivos policiales constataron la situación y observaron que el hombre, visiblemente alterado, comenzó a gritar y a manifestar que permanecería en su vivienda, pero que si su hermana lo molestaba “la iba a cortar con un hacha”, aunque no llegó a exhibir el elemento en ese momento.

Ante la gravedad de los dichos, los uniformados procedieron a la inmediata aprehensión del joven, también mayor de edad, y al secuestro de los elementos utilizados en la amenaza. El hecho fue caratulado como delito de amenaza y quedó a disposición de la Fiscalía correspondiente.