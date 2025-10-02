Cotelvo: Fallecimiento de Maria Esther Chavez, a los 73 años

Cotelvo Ltda. participa del fallecimiento de su asociada Maria Esther Chavez, a los 73 años.



Sus restos son velados en Sala Nº1 de Cotelvo Ltda., sito en calle Belgrano 1269 de nuestra Ciudad.



Sepelio jueves a las 11:00 hs., en Cementerio Municipal de Villa Ocampo.



Servicio fúnebre, Servicio Solidario de Sepelio de Cotelvo Ltda.



Maria Esther Chavez, que en paz descanse.