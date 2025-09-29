Villa Ocampo expone su potencial en la Feria Internacional de Turismo 2025

El Área de Turismo de la Municipalidad de Villa Ocampo está presente en el stand institucional de la provincia de Santa Fe de la Feria Internacional de Turismo (FIT 2025), que se desarrolla en el predio rural de Palermo (Buenos Aires) y que constituye el principal encuentro del sector en América Latina.



Villa Ocampo, corazón del Jaaukanigás, participa otro año más promocionando su oferta turística local; y además, en esta edición, se presentó como evento identitario de la provincia de Santa Fe a la Fiesta Nacional de los Humedales, con la presencia de la secretaria de Turismo de la Provincia, Marcela Aeberhard; el secretario de Biodiversidad, Alejandro Luciani; el director de Turismo (Regional Norte), Samuel Sager; y la responsable del Área de Turismo Municipal, Marianela Machuca.



En el stand santafesino se exhibe la diversidad territorial, cultural y productiva de la provincia, con la meta de consolidarla como destino estratégico en el turismo nacional e internacional.