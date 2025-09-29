Las Toscas presente en la Feria Internacional de Turismo 2025

Desde el viernes, la ciudad de Las Toscas forma parte de la Feria Internacional de Turismo (FIT), el encuentro más destacado del rubro en el país, donde destinos de todo el mundo exhiben sus atractivos y propuestas.

En esta edición, Las Toscas se presentó con el orgullo de dar a conocer la riqueza natural que caracteriza a la región, destacando especialmente el valor del Sitio Ramsar Jaaukanigás, un humedal reconocido a nivel internacional por su biodiversidad.

La delegación local remarcó la importancia de este ecosistema y el compromiso permanente de la comunidad en su cuidado y preservación. Al mismo tiempo, invitó a los visitantes a descubrir la identidad, la cultura y la naturaleza que hacen de la ciudad un destino único en el norte santafesino.