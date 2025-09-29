Villa Ocampo cerró la «Semana del Turismo»

Con una Expo Turismo en el acceso principal de la ciudad se cerró la “Semana del Turismo”, organizada por el Área de Turismo de la Municipalidad de Villa Ocampo, prestadores turísticos locales y la carrera Tecnicatura en Turismo del Instituto Superior 4026 “Sma. Virgen Niña”.



Además, se desarrolló una Feria de la Empanada de Pescado (el plato que identifica a los ocampenses) y una feria de artesanos, emprendedores y propuestas gastronómicas que mostraron todo el talento y la identidad de la ciudad.



Durante toda la semana, y en adhesión al Día Mundial del Turismo (27 de septiembre), se desarrolló un programa de actividades que incluyó charlas, talleres y exposiciones vinculadas al turismo, la historia local y la gastronomía; y visitas guiada a sitios de interés turístico, culturales y naturales.