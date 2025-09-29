Provincia confirma que la venta de los vuelos Rosario-Madrid comienza el 1 de diciembre

El ministro santafesino de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, anunció la novedad tras la firma del convenio con la compañía aérea World2Fly, que debuta en la Argentina con operaciones desde Rosario.

En el marco de la Feria Internacional de Turismo (FIT), el ministro de Desarrollo Productivo de Santa Fe, Gustavo Puccini, firmó un convenio con la aerolínea World2Fly, del grupo Iberostar, para concretar por primera vez la conexión directa entre Rosario y Madrid.

Tras el encuentro, Puccini destacó que se trata de “una oportunidad histórica para el Aeropuerto Internacional de Rosario, ya que es la primera vez que se da una conexión directa sin escalas. Estamos hablando de la tercera ciudad argentina que conecta directamente con Europa”. Y agregó: “Seguimos trabajando para potenciar a la ciudad de Rosario y dotar de mayores servicios al aeropuerto, tanto a nivel turístico como productivo y de cargas”.

De manera oficial se confirmó que, a partir del 1 de octubre de 2026, comenzará a funcionar esta ruta histórica, con dos frecuencias semanales: los martes y jueves, pero la venta de pasajes se habilitará el 1 de diciembre de este año, con 432 asientos disponibles en cada vuelo.

Puccini remarcó que “World2Fly desembarca en Argentina a través de Rosario. No es un dato menor y entendemos que es fruto del trabajo que venimos llevando adelante desde la Secretaría de Transporte y Logística y la gerencia del aeropuerto en estos meses. Esto se suma al esfuerzo de ordenamiento y pacificación de la ciudad en materia de seguridad, y al posicionamiento turístico que estamos consolidando junto al gobernador Maximiliano Pullaro y la vicegobernadora Gisela Scaglia”.

Consultado sobre los alcances del acuerdo, el ministro explicó: “Se trata de un programa de incentivos que venimos desarrollando desde el Gobierno Provincial para potenciar ambos aeropuertos. Incorporamos beneficios fiscales vinculados a tasas aeroportuarias que no implican pérdidas para el Aeropuerto de Rosario, sino que acompañan el desarrollo y la expansión de la conectividad, enmarcados en un plan de reposicionamiento de la ciudad y de la provincia”.



Agenda en FIT

El ministro Puccini, acompañado por la secretaria de Transporte y Logística, Mónica Alvarado, y por la secretaria de Turismo, Marcela Aeberhard, continúa con una nutrida agenda destinada a ampliar la conectividad aérea de los aeropuertos de Rosario y Sauce Viejo.

El cronograma incluye reuniones con JetSmart, Air Europa, el operador mayorista OLA, Aerolíneas Argentinas y autoridades del Estado de Quintana Roo (México).

De la firma del convenio con World2Fly también participaron Jorge Henn, subsecretario de Transporte y Logística; Esteban Bretto, presidente del Aeropuerto Internacional de Rosario; Gisela Riuli, presidenta del Aeropuerto Internacional de Sauce Viejo; Juan Pío Drovetta, gerente general del Aeropuerto de Rosario; y Alejandra Mattheus, secretaria de Deporte y Turismo de la Municipalidad de Rosario.



Renovación y reacondicionamiento de la pista

Por otra parte, los trabajos de remodelación de la pista rosarina avanza con múltiples frentes de obra desde el sábado 20 de septiembre se avanza en múltiples frentes de obra. Se removieron 1.500 m³ de suelo para ampliar el viraje en cabecera, se ejecutaron 800 metros lineales de zanjeo para drenajes y 500 metros de cunetas laterales para mejorar el sistema de desagües.

Además, se demolieron 3.375 m² de losas de pista y se hormigonaron 945 m² de superficie nueva. También se realizó el aserrado de 1.200 metros lineales para cañeros de balizamiento y se colocaron 60 metros en el eje de pista.

En paralelo, se retiraron 150 balizas de borde de pista y rodaje, junto con 30 luces de umbral y fin de pista. Se efectuaron cateos sobre cañeros existentes en rodaje Alfa y cabecera 02, y se definieron las posiciones de los nuevos shelters técnicos que alojarán los sistemas de control y energía.