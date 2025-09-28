Las Toscas: Detienen a un hombre por tentativa de hurto en curtiembre

El pasado sábado 27 de septiembre , Personal de la Comisaría V UR IX detuvo a un vecino mayor de edad acusado de intentar ingresar a un depósito de la planta Don Arturo (Curtiembre Arlei), en la ciudad de Las Toscas.

El hecho ocurrió cuando efectivos policiales fueron solicitados en la portería de la empresa, donde se encontraron con personal de la empresa de Seguridad y Vigilancia Delta, quienes tenían retenido a un hombre en evidente estado de nerviosismo.

Según relató el supervisor de la firma de seguridad, el individuo fue sorprendido merodeando la planta e intentando ingresar a uno de los depósitos, siendo reducido por los guardias hasta la llegada de la policía.

Finalmente, los agentes procedieron a la aprehensión del sospechoso, domiciliado en la localidad, por el delito de “hurto en grado de tentativa”.