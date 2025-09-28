Villa Ocampo: Un hombre fue detenido por resistencia a la autoridad y tenencia de estupefacientes

Personal del Comando Radioeléctrico Zona Norte aprehendió este sábado, 27 de septiembre, cerca de las 12:50 horas, a un vecino mayor de edad que circulaba en bicicleta por Villa Ocampo y que fue sorprendido con marihuana en su poder.

El procedimiento se inició cuando los efectivos solicitaron al hombre que detuviera su marcha. En primera instancia accedió, aunque increpó al personal manifestando: “ustedes no tienen otra cosa que hacer”. Consultado sobre si portaba algún elemento que lo comprometiera, respondió: “sí, llevo droga”.

Tras su correcta identificación, los agentes realizaron un chequeo y encontraron en el interior de su campera un envoltorio de nylon negro que contenía una sustancia vegetal de color verdosa, con características y olor similares a la marihuana.

Al intentar colocarle las esposas de seguridad, el sujeto opuso resistencia física e insultó a los uniformados, por lo que fue reducido y trasladado.

Posteriormente, se convocó a personal de la Policía de Investigaciones (PDI), quienes realizaron pruebas de campo sobre la sustancia secuestrada, arrojando resultado positivo para marihuana.

El hecho fue caratulado como resistencia a la autoridad y tenencia de estupefacientes en infracción a la Ley 23.737.