Mancini firmó un convenio con el Club de Abuelos de Villa Ocampo

El viernes pasado, la Diputada Provincial Charo Mancini recibió en su oficina a integrantes de la Comisión Directiva del Club de Abuelos de Villa Ocampo. En ese marco, se concretó la firma de un convenio tripartito de colaboración educativa y cultural entre la Legisladora, la institución –representada por su presidenta, Ana María Rosso– y la tallerista Lilian Raquel Zuttion, quien estará a cargo de un taller de arte y pintura en la localidad.

Durante la firma, Mancini expresó: “Apostar a la formación y a la cultura en todas las etapas de la vida es garantizar bienestar, identidad y desarrollo personal. El acuerdo amplía la oferta de talleres que ya se desarrollan en el Club y asegura la continuidad de las actividades durante el próximo año». Asimismo, contempla la realización de una muestra final de los trabajos realizados, como instancia de cierre y visibilización del proceso. “El arte transforma, abre horizontes y fortalece los vínculos sociales; por eso asumimos este compromiso para que espacios como este se sostengan y crezcan en el tiempo”, concluyó la Diputada.

Finalmente, Mancini destacó que ”más allá de este convenio de colaboración, venimos acompañando al Club en la elaboración del Programa Brigadier de la Provincia de Santa Fe, con una obra que traerá beneficios edilicios y mayor confort para sus socios”. El objetivo de este programa es que las instituciones intermedias y los gobiernos locales puedan transmitir la historia viva de nuestra provincia, y hacerlo de la mejor manera, con aportes que fortalezcan la convivencia y la sociedad.