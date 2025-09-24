INTA Reconquista presenta una aplicación para optimizar la gestión hídrica en establecimientos ganaderos

El próximo jueves 25 a las 19 horas, el INTA Reconquista dará a conocer una innovadora herramienta digital destinada a mejorar la producción animal mediante una planificación más eficiente del recurso hídrico.
Se trata de una nueva aplicación de Planificación Hídrica en establecimientos ganaderos, diseñada para facilitar a los productores el manejo del agua en sus sistemas productivos. La iniciativa surge como respuesta a una de las principales necesidades del sector: garantizar agua de calidad y en cantidad suficiente para sostener la productividad.
Entre sus principales funciones, la aplicación permite:
- Calcular consumos según las diferentes categorías de animales.
- Diseñar represas y áreas de captación de manera más eficiente.
- Evaluar mezclas de aguas para optimizar la calidad.
- Obtener recomendaciones técnicas para obras y la dimensión adecuada de cañerías.
Desde el INTA destacaron que se trata de una solución práctica y accesible que busca acompañar a los productores en la toma de decisiones estratégicas, aportando herramientas concretas para la sustentabilidad de la actividad ganadera.
Para conectarse al canal de Youtube: https://www.youtube.com/live/Mkk-DOVRPMk