INTA Reconquista presenta una aplicación para optimizar la gestión hídrica en establecimientos ganaderos

El próximo jueves 25 a las 19 horas, el INTA Reconquista dará a conocer una innovadora herramienta digital destinada a mejorar la producción animal mediante una planificación más eficiente del recurso hídrico.

Se trata de una nueva aplicación de Planificación Hídrica en establecimientos ganaderos, diseñada para facilitar a los productores el manejo del agua en sus sistemas productivos. La iniciativa surge como respuesta a una de las principales necesidades del sector: garantizar agua de calidad y en cantidad suficiente para sostener la productividad.

Entre sus principales funciones, la aplicación permite:

Calcular consumos según las diferentes categorías de animales.

Diseñar represas y áreas de captación de manera más eficiente.

Evaluar mezclas de aguas para optimizar la calidad.

Obtener recomendaciones técnicas para obras y la dimensión adecuada de cañerías.

Desde el INTA destacaron que se trata de una solución práctica y accesible que busca acompañar a los productores en la toma de decisiones estratégicas, aportando herramientas concretas para la sustentabilidad de la actividad ganadera.

Para conectarse al canal de Youtube: https://www.youtube.com/live/Mkk-DOVRPMk