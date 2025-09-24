Copa Santa Fe: Se confirmaron las fechas de las finales entre Unión y Centenario

La Copa Santa Fe de fútbol masculino ya tiene fechas para la definición del certamen. Unión de Santa Fe y Centenario de San José de la Esquina se enfrentarán en un ida y vuelta que promete ser atrapante y emocionante.

La Federación Santafesina de Fútbol dio a conocer de manera oficial los días y horarios en los cuales se jugarán los encuentros definitorios. El cotejo de ida por se disptuará el próximo sábado 27 de septiembre a las 15 en San José de la Esquina. En tanto, la revancha tendrá lugar en Santa Fe, el sábado 11 de octubre, también a partir de las 15.

Recordemos que el conjunto de Centenario llega a esta instancia luego de dejar el camino a 9 de Julio de Rafaela y es la primera vez que estará disputando una final de la Copa Santa Fe. Unión, le ganó la semi a Colón en condición de visitante y ya fue campeón del torneo en el año 2023.