Rojas: El futuro del norte no se espera, se construye con nuestros jóvenes

El diputado provincial Sergio “Chiqui” Rojas encabezó la entrega de kits del programa ‘Laboratorio de Futuros’ en distintas escuelas del departamento Vera, una iniciativa junto a la Agencia para la Promoción de la Innovación de Avellaneda (AGENPiA) que empieza a extenderse al territorio y busca acercar a los adolescentes verenses a la reflexión sobre los desafíos del mañana y al diseño de soluciones innovadoras.

“Queremos que los jóvenes empiecen a proyectarse de manera positiva, aportando ideas para mejorar la vida de todos. El cambio climático no es un problema lejano: nos afecta de manera directa, y necesitamos que se formen y propongan alternativas”, subrayó Rojas.

En compañía de la gerente de AGENPiA, Luciana Gregoret, y su equipo de trabajo, comenzaron a hacer la entrega de las herramientas pedagógicas a instituciones educativas de Vera, Calchaquí, Toba, Pozo de los Indios e Intiyaco, que permitirán a los estudiantes vincular sus saberes con la búsqueda de soluciones a los desafíos actuales.


El legislador destacó además la importancia de trabajar de manera conjunta con organizaciones del territorio: “Cuando instituciones como AGENPiA, las escuelas y la política nos ponemos a trabajar en la misma dirección, logramos que el norte se posicione con ideas nuevas. Queremos un norte protagonista, con jóvenes que se animen a aportar y construir positivamente ese futuro”.


Desde AGENPiA explicaron que ‘Laboratorio de Futuros’ es parte del programa Innpulsateens, donde los adolescentes trabajan en posibles soluciones a desafíos en materia de trabajo, educación, sostenibilidad y energía.

“El norte no puede quedarse atrás. Debemos apostar a la innovación, a la economía del conocimiento y, sobre todo, a nuestros jóvenes. Ellos son quienes tienen la fuerza y la creatividad para marcar el rumbo. Por eso me sumo como agente de cambio, porque creo en acompañar y dar herramientas para que estas transformaciones sean posibles”, concluyó Rojas.

Artículo relacionadosMás de paralelo28.com.ar