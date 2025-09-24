Se desarrolló una nueva edición de la estudiantina 2025 organizada por la...

Se desarrolló una nueva edición de la estudiantina 2025 organizada por la Municipalidad de Florencia

La Municipalidad de Florencia organizó el sábado 20 de septiembre el esperado cierre de la Estudiantina, un evento que reunió durante varios días a estudiantes de distintos niveles educativos.

El evento, que se desarrolló con entusiasmo durante toda la semana, finalizó con la entrega de premios a los mejores grupos por ciclo educativo.

En el Ciclo Básico, los ganadores fueron:

1er puesto: 2do- Esc. N° 267

2° puesto: 2° A y B – Esc. N° 267

3° puesto: 2° A y B – Col. N°3130

Mientras que en el Ciclo Superior, se destacó un empate en el primer lugar:

1° puesto (empate): 3° y 5° – EEMPA 1280 y 5° – Colegio Virgen Niña N° 3130

2° puesto: 4° A y B – Esc. N° 267

3° puesto: 3° A y B – Colegio Virgen Niña N° 3130


El cierre de la Estudiantina celebró el talento y la creatividad de los estudiantes, hubo más de 1.000.000 de pesos en premios consolidándose como un evento esperado y destacado en la agenda cultural de la ciudad.

El intendente Rubén Carlos Quain destacó la fecha y agradeció la participación de los jóvenes.

