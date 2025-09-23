Villa Ocampo: Se instala el nuevo mamógrafo en el hospital SAMCO

Considerado como un logro histórico para la salud pública del norte del Departamento Gral. Obligado, se está instalando en el Hospital SAMCO “Dr. Esteban Galmarini” de Villa Ocampo el nuevo mamógrafo donado por el Club de Leones de la ciudad, a partir de las gestiones realizadas por el intendente Cristian Marega ante el Gobierno Provincial, que a su vez destinó una partida para completar el costo total del equipamiento.



El mismo fue adquirido a la firma “Gran Buenos Aires Rayos X” por la suma de U$S 140.169; de los cuales U$S 105.127 fue subvencionado por la Fundación Club de Leones Internacional, y los U$S 35.042 restantes fueron aportados por el Ministerio de Salud de la Provincia, a través de un decreto del gobernador Maximiliano Pullaro.

El bien adquirido, donado por el Club de Leones y destinado al Hospital SAMCO Villa Ocampo para la atención de pacientes de la región, quedó bajo la responsabilidad del Ministerio de Salud de la Provincia para su instalación y mantenimiento, asegurándose del correcto uso, garantizando el recurso humano necesario, y respondiendo por cualquier daño que produzca el mismo.



El acuerdo mantendrá su vigencia durante la vida útil del mamógrafo, pudiendo ambas partes de común acuerdo dar por finalizado el convenio. El Club de Leones tendrá facultades de supervisión y control sobre el uso y mantenimiento del equipo, reservándose el Ministerio de Salud las decisiones sanitarias sobre la utilización del mismo.



El intendente Cristian Marega indicó que lo logrado “es un avance clave en la prevención y detección temprana del cáncer de mama; garantizando acceso a estudios de calidad para todas las mujeres de la región”.



Destacó además “la mirada que tiene el Gobierno Provincial hacia las necesidades del interior profundo; en este caso, actuando en red, con una institución de enorme prestigio como el Club de Leones, comprometida desde siempre con la salud pública y el bienestar de la comunidad”.