Villa Ocampo celebra la semana del turismo

El Área de Turismo de la Municipalidad de Villa Ocampo, junto con el sector privado y la carrera Tecnicatura en Turismo del Instituto Superior 4026 “Sma. Virgen Niña”, organizan la “Semana del Turismo” en el marco del Día Mundial del Turismo, que se celebra cada 27 de septiembre.



Vecinos y visitantes al “Corazón del Jaaukanigás” podrán ser parte de un calendario diverso de actividades que invita a recorrer la ciudad y su entorno, compartir experiencias y descubrir la riqueza del patrimonio local.



Entre las propuestas se destacan:



• Ciclo de charlas y talleres vinculados al turismo, la historia local y la gastronomía; fomentando la actividad productiva desde una mirada educativa y creativa (lunes 22 al domingo 28 de septiembre en instituciones educativas).



• Circuito cultural “La Villa Histórica”, que permite conocer la historia y sitios emblemáticos de la ciudad (jueves 25 de septiembre – 21:00 Hs. con inicio en el Paseo de la Amistad).



• Senderismo por la Reserva Privada de Usos Múltiples “Doña Sofía” y paseos náuticos (coordinar días y horarios – Cel. 3482 409832).



• Cabalgata por el “Camino Ecoturístico del Jaaukanigás” un contacto directo con la flora, fauna y paisaje del Corazón del Sitio Ramsar (sábado 27 de septiembre, coordinar horario – Cel. 3482 583049).

• Tarde en Granja “Las Tranqueras”: Manos en la masa y aventuras, un espacio pensado para que los más chicos disfruten de la naturaleza, jueguen, aprendan y pongan sus manitos en acción (coordinar días y horarios – Cel. 3482 668211).



• Guardianes de la Naturaleza, una actividad orientada a los más pequeños, donde se pondrá a prueba el compañerismo y el trabajo en equipo en entornos naturales, cumpliendo tres desafíos: fuego, destreza y carpa. Con el pago de la inscripción recibirán un pañuelo, señuelo, las tres insignias y un libro para colorear de regalo (domingo 28 de septiembre – 14:00 Hs. Costo: $15.000 por persona – Cel. 3482 642870).



• Feria de la Empanada de Pescado y Expo Turismo del Jaaukanigás, una oportunidad única para degustar la cocina regional y celebrar una tarde diferente, donde Villa Ocampo y la región expone todo su potencial turístico (domingo 28 de septiembre – 19:00 Hs. en el ingreso principal de la ciudad).



• Danza y Tradición, un encuentro recreativo y de integración para toda la familia, con exhibición artística de la Escuela Municipal de Danzas “Flor del Irupé” (domingo 28 de septiembre – 19:00 Hs. en el ingreso principal de la ciudad).

Con esta iniciativa, Villa Ocampo se suma a la celebración mundial que cada año pone en valor al turismo como motor de desarrollo, encuentro y crecimiento para las comunidades.



Para mayor información, comunicarse con la Oficina de Turismo Municipal – Cel. 3482 255035.