Dionisio Scarpin: “Con la IA y el Jaaukanigás queremos que los jóvenes muestren el potencial de nuestro norte”

Bajo la consigna “Jaaukanigás: Gente del agua”, se presentó un concurso de videos destinado a estudiantes secundarios de General Obligado, Vera y San Javier. Habrá premios como notebooks, tablets y un proyector.

El certamen invita a equipos de hasta tres estudiantes a realizar videos cortos —de entre 20 y 40 segundos— utilizando herramientas de inteligencia artificial. “La idea es simple: que los chicos cuenten lo nuestro con las herramientas que hoy tienen a mano. Que muestren la vida en el río, la pesca, la cultura, lo que somos como norte santafesino”, explicó el diputado provincial Dionisio Scarpin.

La inscripción ya está abierta y se extenderá hasta el 1 de octubre. Luego habrá una reunión informativa el 3 de octubre, la entrega de trabajos será hasta el 7 de noviembre y la premiación el 21 de noviembre.



Las bases y condiciones están disponibles en:

http://drive.google.com/file/d/13pTThxWTzXKjFiYNXndLiNESmIO_1vH9/view?usp=sharing



El formulario de inscripción puede completarse en: https://forms.gle/xEdwxgWGFJ2FVCAQ7

Dionisio Scarpin subrayó que este concurso es parte de una mirada más amplia sobre la educación y la innovación en la provincia: “Queremos que la inteligencia artificial deje de ser algo lejano. Que los chicos y las chicas del norte la usen de manera práctica, creativa y responsable, y que a la vez puedan poner en valor un lugar único como el Jaaukanigás”.

Finalmente, el legislador destacó el rol de los jóvenes como protagonistas del futuro: “El norte tiene talento, ideas y ganas. Este concurso es una excusa para que lo demuestren y para que todos podamos ver, a través de sus miradas, la riqueza que tenemos y el futuro que podemos construir”.