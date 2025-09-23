Villa Ocampo: Detienen a joven con drogas escondidas

En la madrugada de este martes 23 de septiembre, alrededor de la 1.45 horas, personal del Comando Radioeléctrico Zona Norte de Villa Ocampo procedió a la identificación de un joven que circulaba en bicicleta por calle Dr. Farrán.

Durante la requisa, los efectivos hallaron dentro de una bolsa de papas fritas varios envoltorios de nylon transparente con una sustancia blanca similar a cocaína y una bolsa de color negro con sustancia vegetal compacta con olor y características compatibles con marihuana.





Ante el hallazgo, los uniformados dispusieron la aprehensión del joven y el secuestro de los elementos. Posteriormente, se convocó a personal de la Policía de Investigaciones (PDI), quienes realizaron las pruebas orientativas de campo, arrojando resultados positivos para cocaína y marihuana.