El Rabón: Exitoso taller de RCP y primeros auxilios

El lunes por la mañana, la Diputada Provincial Charo Mancini impulsó un nuevo Taller de Reanimación Cardiopulmonar (RCP) y primeros auxilios, que por primera vez se dictó en el Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) de El Rabón, destinado a personal docente y de salud.

Durante la jornada, Mancini destacó: “Este taller forma parte de un trabajo que venimos desarrollando desde el año pasado, una iniciativa muy solicitada por las vecinas y vecinos. Este es el cuarto encuentro que llevamos adelante en la región, siendo el primero en El Rabón”.

La capacitación se llevó adelante en conjunto con el equipo del CAPS, con la participación de su coordinadora Paula Delssin y el personal de salud del centro. La actividad estuvo a cargo del sargento de Bomberos Voluntarios de Las Toscas, Miguel Gutiérrez, y de la enfermera Andrea Williner.



”Seguimos capacitando, porque con nuestras manos podemos salvar vidas”, concluyó la legisladora tosquense.