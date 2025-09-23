El senador Michlig visitó distintas localidades y acercó numerosas respuestas gubernamentales

Durante la presente jornada el representante del departamento San Cristóbal visitó las localidades de Monigotes, Las Palmeras, Palacios, Colonia Bossi, Colonia Ana y Villa Trinidad.

Durante la jornada de este lunes, el senador provincial Felipe Michlig, junto al diputado Marcelo González, cumplió una intensa agenda de actividades en localidades del departamento San Cristóbal, que incluyó la entrega de aportes institucionales (PFI) por más de $14 millones y equipamientos de refrigeración; visitas a establecimientos educativos, recorrida de obras y anuncios de nuevas gestiones ante solicitudes y demandas de instituciones, autoridades locales y vecinos en general.

En toda la región recorrida de fuerte raigambre agropecuaria y lechera, -ante preguntas periodísticas- el senador Michlig dejó en claro que para las elecciones de octubre a diputados nacionales “nuestra candidata Gisela Scaglia tiene la formación, la idoneidad y el compromiso con la producción y con nuestra provincia que necesitamos en el Congreso nacional”.

Por otra parte, el senador hizo notar la fuerte presencia del Gobierno Provincial que conduce Maximiliano Pullaro y Gisela Scaglia en cada rincón del territorio, con obras, aportes, créditos para la producción con el aseguramiento de salud y educación pública de calidad, «cuando vemos todos los días un Estado Nacional en retroceso desentendido de los problemas de la gente y vapuleando al federalismo”.

Monigotes





Al comienzo de las actividades territoriales los legisladores visitaron la comuna de Monigotes, en donde junto al presidente comunal Andrés Villarreal, entregaron los siguientes aportes institucionales:

-A la Comuna local con motivo de la celebración de las Fiestas Patronales, recibido por Andrés Villarreal y equipo.

-A la Capilla Virgen de las Mercedes, recibido por Juan Carlos Villarreal y Elizabeth Giuliano, con destino a arreglos edilicios.

-Al Samco local, para compra de insumos.

Las Palmeras





En la localidad de Las Palmeras, junto a la presidente comunal Dana Astore, las autoridades visitaron la Escuela N° 744 “Pablo A. Pizzurno”, donde fueron recibidos por su directora Jesica Bustamante. Allí hicieron entrega de un aporte que permitirá concretar un Encuentro Regional de Proyectos de Huertas Escolares “Huerteritos”.

Asimismo, entregaron un aporte a la Comuna en el marco de los festejos del día del niño, para cubrir distintos gastos de organización de actividades.

Además, recorrieron las obras de cordón cuneta, desagües pluviales y pavimentación de la calle 12 de Octubre, desde su intersección con la Ruta Nacional N°34, lo que transformará significativamente uno de los principales accesos de la localidad. También visitaron el SUM Comunal, que se encuentra en proceso de puesta en valor y será inaugurado el próximo 18 de octubre. En ese marco, el senador se comprometió a gestionar 2 aires acondicionados para el espacio.

Palacios





En la localidad de Palacios, junto al presidente comunal Lucas Bussi, en el SUM “Los Colonizadores” se concretaron las siguientes entregas:

–Escuela N°6062 “Francisco Ramírez“: aporte recibido por la presidenta de la cooperadora Fiama Benzel, destinado a un viaje de estudio de los alumnos de 4° a 7°.

–Club Atlético Palacios: aporte institucional.

-Capilla San Pedro: aporte recibido por Marisel Elsener.

– Además entregaron un aporte a la comuna en el marco de los festejos del día del niño, para cubrir gastos de actividades recreativas.

Colonia Bossi





En Colonia Bossi, el senador fue recibido por el presidente comunal Gustavo Capella en el SUM Comunal “María Crispina Esquivel Lounge”, donde se efectivizó la entrega de 2 aires acondicionados de 18.000 frigorías, comprometidos por Michlig en la cena de las Fiestas Patronales realizada 20 días atrás.

Asimismo, se concretaron aportes comunales para distintas instituciones locales: -Asociación Civil Kuyuriy (presidente Germán Farías): destinado a vestimenta de comparsa. // -Centro Juvenil 25 de Mayo (presidente Julio Rcho): destinado a disciplinas deportivas. //-Capilla San Bernardo de Claraval: aporte recibido por integrantes del consejo pastoral, destinado a arreglos edilicios.

Colonia Ana





En el curso del periplo los legisladores visitaron la comuna de Colonia Ana, en donde junto al presidente comunal Marcos Clausen, en el SUM Comunal entregaron aportes a instituciones educativas para viajes de estudio:

–Escuela N°6131 “María Bolis de Cattaneo”: viaje a Santa Fe y Paraná.

–Escuela N°6320 Paraje El Cóndor: viaje a Misiones.

-Un aporte a la Escuela Primaria N° 6131.

Villa Trinidad





Al final de la intensa recorrida las autoridades llegaron a la sede del Club Atlético Libertad Trinidad, en donde junto al presidente comunal electo José Luis Sánchez, manteniendo un encuentro con representantes de instituciones locales: -Andrea Mondino, bibliotecaria de la Biblioteca Popular Alas, y Natalia Depetris, integrante de la comisión. // -Elena Pepa, de la Comisión de Apoyo del Museo Histórico de Villa Trinidad. //- Juan Carlos Abratte, presidente del Centro de Jubilados. //- Andrea Rossi, en representación de la Escuela Secundaria N°268 “Martín Miguel de Güemes” y del básquet femenino del club local. // –José Depetris, en representación de la Parroquia Santísima Trinidad. // Brian Villalva, en representación de la Asociación de Vóley del Noroeste Santafesino. // –Ileana Carlachiani, integrante de la cooperadora de la Escuela Primaria N°416 “Mariano Quiroga”. // –Representantes de la Iglesia Visión de Futuro. //-César Francesconi y Daniel Gallo, integrantes de la subcomisión de deportes mecánicos del Club Atlético Libertad Trinidad.