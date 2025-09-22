La inteligencia artificial y el Jaaukanigás se unen en un concurso para estudiantes del norte

Este martes 23 de septiembre a las 9.30, en San Lorenzo 746 (Reconquista), el diputado provincial Dionisio Scarpin brindará detalles del concurso de videos “Jaaukanigás: Gente del agua”, destinado a estudiantes secundarios de los departamentos General Obligado, Vera y San Javier.

El certamen invita a equipos de jóvenes a producir videos de 20 a 40 segundos utilizando herramientas de inteligencia artificial. “Queremos que los chicos se desafíen en el uso de la IA y la utilicen como una herramienta para expresarse, aprender y mostrar la riqueza de nuestra región”, adelantó Dionisio Scarpin.

La propuesta se enmarca en el proyecto de ley que busca incorporar la enseñanza de inteligencia artificial en las escuelas y tendrá premios como tablets, notebooks y un proyector para los equipos y las escuelas ganadoras. “La idea es simple: que la innovación también nazca en nuestro norte, uniendo cultura, creatividad y compromiso ambiental”, subrayó el legislador.