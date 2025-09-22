Las Toscas: Entrega de fondos de asistencia educativa

El intendente a cargo, César López, junto a miembros de su gabinete, realizó la entrega de fondos del FAE por un total de \$11.677.897 a instituciones educativas de la ciudad de Las Toscas.

Además, se sumaron equipamientos y materiales al ISP N° 63, CAEBA 26, Escuela N° 2095 y Escuela N° 2569, a través del Fondo de Financiamiento Educativo.





Estos recursos permiten mejorar las condiciones de aprendizaje, acompañar a docentes y directivos, y seguir fortaleciendo la educación de chicos y chicas.



Con esta nueva entrega, el municipio reafirma su compromiso con el desarrollo educativo de niños, niñas y jóvenes de la comunidad, apostando al crecimiento y a la igualdad de oportunidades en el acceso a la educación.

