Cotelvo: Última etapa de la remodelación de la segunda planta potabilizadora

COTELVO Servicios se encuentra ejecutando la última etapa de la obra de remodelación y ampliación de la segunda planta potabilizadora, lo que permitirá incrementar su capacidad de producción de 140.000 a 200.000 litros/hora que, junto a lo producido por la Planta Nº 1, alcanzaría a los 320.000 litros/hora en total; caudal necesario para abastecer a la ciudad de Villa Ocampo con una proyección a los próximos cinco años.

Después de cuatro meses de intensos trabajos, en estos momentos se están realizando las primeras pruebas hidráulicas y correcciones de funcionamiento; estimándose que en el transcurso de la próxima semana estaría en condiciones de volver a suministrar agua potable a la comunidad.

Posteriormente, se completará la tarea con las terminaciones estéticas, pintura exterior, barandas, pasarelas y demás detalles.





La obra de remodelación y ampliación de la segunda planta incluye la incorporación del proceso BioCIS-UNR® para la remoción del hierro y manganeso mediante bio-oxidación; tal como ya se implementó desde el año 2012 en la Planta Nº 1, permitiendo mejorar el proceso de potabilización y casi duplicando su capacidad de producción.