Avellaneda: Faltan pocos días para el gran evento aniversario de la Unión Agrícola de Avellaneda

La Unión Agrícola de Avellaneda se prepara para compartir un nuevo aniversario junto a la comunidad. El próximo domingo 21 de septiembre, la Cooperativa celebrará su 106° aniversario con una gran fiesta en la Plaza Central de Avellaneda, desde las 17 horas, con propuestas pensadas para toda la familia.

Entre las actividades centrales se encuentra la Corrida Recreativa de 3 y 6K, que nuevamente tendrá un fin solidario. Este año, lo recaudado será destinado a la Asociación Civil Rosas del Jaaukanigás, un grupo de mujeres que trabaja en la concientización sobre el cáncer de mama y brinda acompañamiento en la recuperación de las personas que lo han contraído a través del deporte, concretamente de la práctica de remo.

Los corredores inscriptos recibirán remera, kit de corredor y medalla. Los kits podrán retirarse el sábado y domingo en los horarios y lugares previstos en el cronograma oficial.

Quienes deseen participar de la corrida pueden inscribirse en el siguiente enlace: https://aikepagos.com.ar/payments/expertime/race/263.

También los niños tendrán su espacio en esta gran fiesta, con carreras recreativas organizadas por edades. Estas actividades no requieren inscripción previa y buscan que los más chicos también sean protagonistas del evento.

El festejo incluirá además el esperado Sorteo Aniversario del SuperUAA, con importantes premios:

un auto Toyota Yaris 0 km,

cuatro motos ENERGY 110 a/d-FULL,

y 20 órdenes de compra de $300.000.

El escenario contará con la actuación de niñas del gimnasio Vida Fitness, además de coreografías a cargo de los Adultos Mayores del programa Adultos Activos, impulsado por el Gobierno de Avellaneda.

Se encontrarán presentes en el evento algunas instituciones como la Asociación Civil Rosas del Jaaukanigás, Comprendiendo el Autismo, el Coro Polifónico de Avellaneda y la Escuela Superior de Enfermería de Reconquista.

La música en vivo será otro de los atractivos, con tres propuestas:

WAYKI FOLK, grupo folklórico que cuenta con la participación de un colaborador de UAA,

Palo Santo, con clásicos del rock nacional,

y Grupo Lyra´s, banda de ritmos latinos oriunda de Romang.

La jornada se completará con múltiples sorpresas que harán de este aniversario un encuentro inolvidable para toda la comunidad.

Cronograma de actividades

Sábado 20/9

17 a 20 h. Entrega de Kit corredor (Espacio UAA – Ex Museo) Calle 18 entre 13 y 11. Avellaneda

Domingo 21/9

16 a 18 h. Entrega de Kit corredor (Espacio UAA – Ex Museo) Calle 18 entre 13 y 11. Avellaneda

Plaza 9 de Julio y calle 11. Avellaneda

17.10 h. Largada de Niños hasta 6 años sobre rueditas

17.30 h. Largada niños hasta 12 años. Corrida 200 m.

17.50 h. Entrada en calor corredores 3 y 6 k

18.00 h. Largada 3 y 6 k

Anfiteatro Plaza 9 de Julio. Avellaneda

18.15 h. Actuación Academia Vida Fitness (Anto Cabral)

18.30 h. Coreo Adultos mayores

19.00 h. Palabras de apertura, reconocimiento 106 Aniversario

19.15 h. Música en vivo y sorteos

Actúan: WAYKI FOLK, Palo Santo y Grupo Lyra’s

21.15 h. Cierre

La cooperativa agradece especialmente a todos los sponsors que hacen posible esta celebración: Agroterrum SA, Summit Agro Argentina S.A, Max Capital S.A., MB Servicios, Prosegur S.A., Fynx/Balanz, NK Semillas, Encendido Reconquista SRL, Banco Credicoop, La Segunda CLSG, Zamar Javier Roberto, Restelli Distribuciones SRL, Dolbi S.A., Avalian, Frattini Audiovisual, LD Gráfica, Cooperativa de Servicios Públicos, Soda Cachito, Tropfen, Amiun, Nucleus S.A. y Rafaela Alimentos S.A.