Las Toscas: Comenzaron las visitas guiadas educativas por la ciudad

La semana pasada se dio inicio a un nuevo ciclo de recorridas educativas por la ciudad de Las Toscas, con la participación de los alumnos de 3° grado, turno mañana y tarde, del colegio Santísima Virgen Niña.

Durante el recorrido, los niños visitaron distintos puntos representativos de la ciudad, donde aprendieron de manera didáctica sobre la historia local. La propuesta incluyó momentos de diversión, participación activa y descubrimiento, fortaleciendo en los estudiantes el amor por la identidad cultural y el cuidado del patrimonio comunitario.