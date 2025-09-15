Mancini anunció los ganadores del Concurso de fotos 2025

La Diputada Provincial Charo Mancini anuncia los ganadores del Concurso de Fotos 2025 “Jaaukanigás, donde habita la vida”, una propuesta cultural impulsada en el marco del 145° Aniversario Fundacional de la Ciudad de Las Toscas, que convocó a más de 150 participantes.

La entrega de premios se realizará el próximo viernes 19 de septiembre. El 1° puesto, será otorgado a Jesica Broggi, mientras que el 2° puesto, corresponderá a Fabio Nahuel Álvarez. En tanto, el 3° puesto, definido por votación del público a través de los “Me gusta” en la página de Facebook de la Diputada Mancini, será otorgado a Talia Cremona, y una mención especial para Horacio Aníbal Pezz.

El jurado estuvo integrado por la fotógrafa profesional Mariana Feck, la diseñadora gráfica y profesora Cintia Rosa, y la periodista Magalí López, quienes destacaron el talento y la sensibilidad artística de las obras presentadas. Finalmente, Mancini agradeció la gran participación y remarcó: “Cada foto es una mirada única sobre nuestra identidad colectiva, un testimonio del vínculo profundo que tenemos con el Sitio Ramsar Jaaukanigás”.