Villa Ocampo: Accidente de tránsito dejó dos personas hospitalizadas

En horas de la tarde, alrededor de las 18:30, se registró un accidente de tránsito en la intersección de Bulevar Sarmiento y calle Chacabuco, en la ciudad de Villa Ocampo.

Una joven mayor de edad, domiciliada en la ciudad, manifestó que perdió el control de su automóvil Toyota RAV4 de color negro, impactando contra un Renault Sandero gris oscuro que se encontraba estacionado en la entrada de un garaje y era propiedad de un hombre mayor de edad.

Como consecuencia del siniestro, la conductora y su acompañante, identificado como Luis Santayana, fueron trasladados por una ambulancia de Bomberos Voluntarios hasta el hospital local, donde recibieron asistencia médica.