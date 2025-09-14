Pullaro: “Este Gobierno Provincial es aliado de nuestro sistema productivo”

En el almuerzo por el Día de la Industria organizado por Fisfe en Las Parejas, y acompañado por la vicegobernadora Gisela Scaglia, el gobernador de Santa Fe destacó la potencia del interior productivo.

El gobernador Maximiliano Pullaro participó este viernes en Las Parejas del tradicional almuerzo que organiza la Federación Industrial de Santa Fe (Fisfe) con motivo del Día de la Industria. Estuvo acompañado por la vicegobernadora Gisela Scaglia y el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini.

En su intervención, Pullaro subrayó que “estamos demostrando al conjunto de las provincias argentinas que Santa Fe se está poniendo de pie y está saliendo adelante”. Afirmó que su administración es “aliada del sistema productivo, particularmente de la industria, que nos da orgullo y representa lo principal de nuestra identidad cultural. Cuando los industriales ganan un peso lo reinvierten en producción. Eso somos los santafesinos”.

El mandatario recordó que “había deudas del gobierno provincial con quienes invierten, generan trabajo y crecimiento económico. Empezamos a dar respuestas: bajamos costos y demostramos que el Estado puede ser eficiente. Cada peso ahorrado lo ponemos a disposición del sistema productivo”.

A continuación, anunció que la provincia invierte “120 millones de dólares en desarrollo energético” y resaltó los programas de acompañamiento al sector. “No podemos dejar sola a la industria frente a las tasas más agresivas de la Argentina. Por eso subsidiamos para que pueda vender y los productores comprar”, indicó. También destacó la búsqueda de nuevos mercados y la consolidación de los existentes a través del Santa Fe Business Forum, que reunió a “1.000 empresas de la provincia, 250 compradores internacionales y 40 fondos de inversión”.

“El Gobierno nacional centralista debe entender que aquí hay un país de gente trabajadora que sostiene la economía argentina. Tenemos que defender al campo y a la industria. El modelo de Santa Fe es un Estado eficiente que trabaja junto al sector privado, planifica políticas públicas y ofrece perspectiva de futuro. Si trabajamos juntos, Santa Fe será la locomotora del cambio que empuje a la República Argentina”, concluyó.





Cuidar la industria

La vicegobernadora Scaglia subrayó por su parte que “hoy nos toca defender a la provincia, a la industria y a lo que nos hace orgullosamente santafesinos. Santa Fe es grande y pujante porque ustedes invierten en sus fábricas, no se llevan el dinero a otro lado y generan trabajo. Hacen que la provincia sea reconocida en el mundo por lo que produce”.

Añadió que “Santa Fe debe ser el modelo para sacar adelante al país, si se parece más a quienes trabajan cada día y cuidan a quienes ponen empuje. Cuidemos siempre a la industria nacional y santafesina”.





Industria como motor de desarrollo

El presidente de Fisfe, Javier Martín, pidió “un modelo de país que promueva desarrollo con inclusión” y destacó que “Santa Fe tiene ADN industrial”. Valoró la digitalización del Estado provincial con iniciativas como la Licencia Ambiental, la Ventanilla Única de Inversiones y el programa TecnoIndustria.

También remarcó la capacidad de la provincia para “proveer a sectores de gas, petróleo y minería” y el respaldo oficial en ferias y mesas sectoriales. “El Santa Fe Business Forum se ha transformado en una poderosa herramienta para promover empresas y productos”, señaló.

Por su parte, Mario Riva, presidente del Centro Industrial de Las Parejas, resaltó “el apoyo del Gobierno Provincial a la industria como motor de desarrollo, con obras como la repotenciación y cableado del complejo industrial oeste. La industria es el camino para construir un país más justo y con más futuro”.

El encuentro, celebrado en Sportivo Atlético Club, contó con la presencia de la presidenta de la Cámara de Diputados, Clara García; el presidente de la Unión Industrial Argentina, Martín Rapallini; el intendente de Las Parejas, Horacio Compagnucci; legisladores provinciales y nacionales, además de intendentes y presidentes comunales.