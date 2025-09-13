La Unidad Regional IX celebró su 141° aniversario con un emotivo acto

Este sábado 13 de septiembre, a las 10 horas, la Jefatura de la Unidad Regional IX del Departamento General Obligado conmemoró el 141° aniversario de su creación con un acto cargado de emoción y memoria.

La ceremonia fue presidida por el jefe de la Unidad, Director de Policía Abogado Diego Nicolás Costanzo, acompañado por los Coordinadores Operativos de la Secretaría de Seguridad Pública, Lino Segretín y Juan José Voulloz; el subjefe, Subdirector de Policía Cristian Sánchez; además de jefes de divisiones, agrupaciones y dependencias policiales.

El encuentro no solo evocó un acontecimiento histórico, sino que también puso en valor la misión colectiva de la fuerza: proteger a la comunidad del norte santafesino.



Durante el acto se destacó que la Unidad Regional IX es más que una estructura policial, ya que se encuentra profundamente ligada a la vida de la región: “Cada calle, cada camino rural, cada barrio y cada pueblo del norte llevan la huella de nuestro trabajo cotidiano. Somos parte de esta tierra y de su gente, compartimos alegrías y dificultades, y sabemos que nuestro deber es estar siempre presentes cuando la sociedad nos llama”, se remarcó.

En un clima de respeto y homenaje, se rindió memoria a quienes formaron parte de la institución, en especial a los camaradas caídos en cumplimiento del deber. Se realizó una ofrenda floral junto a familiares de los policías fallecidos.

El acto concluyó con la bendición del diácono, quien ofreció palabras de consuelo por las pérdidas, fortaleza para seguir cumpliendo con la misión policial y esperanza para construir cada día una sociedad más justa, segura y en paz.