Florencia: Accidente fatal en Ruta 11

Este jueves 11 de septiembre de 2025, alrededor de las 17:30 horas, personal de la Comisaria IX UR IX toma conocimiento de accidente de tránsito ocurrido en el kilómetro 919 de la Ruta Nacional N° 11, en jurisdicción de la ciudad de Florencia.

Un automóvil Chevrolet Onix gris, que circulaba de sur a norte con destino a la provincia del Chaco, volcó por causas que aún se investigan. Como consecuencia, una mujer mayor de edad perdió la vida y un hombre que viajaba en el mismo vehículo fue trasladado en una ambulancia del servicio de emergencias 107 al Hospital de Villa Ocampo para su atención.





En el hecho no se vieron involucrados terceros vehículos.



En el lugar trabajaron el grupo técnico criminalístico, bomberos voluntarios de Las Toscas y de Florencia, y la Guardia Provincial.

El tránsito sobre la ruta permaneció interrumpido y fue restablecido de manera controlada alrededor de las 19:20 horas.